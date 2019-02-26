Antalya Kaza Yapan İki Aracın Sürücüsü de Alkollü Çıktı

Antalya
'da kaza yapan iki aracın sürücüsü de alkollü çıktı.
Kaza, Muratpaşa
ilçesi Varlık Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Erhan A.'nın kullandığı 07 VGZ 88 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir
Caddesi üzerinden Falez Altgeçidi'ne girdi. Bu sırada Alp. B.'nin kullandığı 07 GNS 97 plakalı otomobil, kamyonete çarptı. Kazanın ardından Erhan A.'nın yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı.
ARACI ÇALIŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan A.'nın arkadaşına müdahale etti. Bu sırada Erhan A. kaza yaptığı ve yakıt sızıntısı olan kamyonetini çalıştırmak istedi. Ayakta durmakta zorlanan Erhan A.'ya çevredekiler ve sağlık ekibi engel olmak istedi. Aracı çalıştırmaması için anahtarı alan sağlık görevlisinin üzerine yürüyen Erhan A.'yı, çevredekiler uzaklaştırdı. Daha sonra ambulanstaki arkadaşının yanına girmek isteyen Erhan A.'ya olay yerine gelen polis ekipleri engel oldu.
ALKOLMETREYİ ÜFLEYEMEDİ
Alkollü olduğu gözlenen Erhan A.'ya polis ekipleri alkolmetreyi üfletmek istedi. Polis
ekiplerine önce zorluk çıkaran sürücü, daha sonra alkolmetreyi üfleyemedi. Erhan A., kan tahlili yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Alp B. ise 1.41 promil alkollü çıktı. Her iki sürücüye cezai işlem uygulanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.