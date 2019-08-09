Son Dakika Haberleri: ANTALYA KAZA YAPTI, YARALI HALDE BAYGIN BULUNDU
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ANTALYA KAZA YAPTI, YARALI HALDE BAYGIN BULUNDU

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın yön tabelası ve ağaca çarptığı kazada sürücü Murat C. yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın yön tabelası ve ağaca çarptığı kazada sürücü Murat C. yaralandı. Aracını terk ederek olay yerinden ayrılan sürücü, bir binanın bahçesinde baygın halde bulundu. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. Selinus sahilinden şehir merkezine seyreden Murat C. yönetimindeki 07 UV 883 plakalı hafif ticari araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce refüjdeki trafik tabelasına çarpan araç, ardından palmiye ağacına çarparak durdu. Kazayı görenler, yaralı Murat C. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekibi Murat C.'yi kaza yerinde bulamayınca geri döndü.
Çevredekilerin sürücünün araçtan inip gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede arama yaptı. Polis, Murat C.'yi, kaza yerinden 80 metre uzaklıktaki bir binanın bahçesinde kan içinde yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu kaydedildi.
Gazipaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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