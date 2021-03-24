ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi - Son Dakika

ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi

24.03.2021 14:04

Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebiANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaşamını yitiren eczacı Büşra Köle'nin (20) babası Osman Köle, kazaya üçüncü bir otomobilin daha karıştığını öğrendiklerini söyledi.

Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaşamını yitiren eczacı Büşra Köle'nin (20) babası Osman Köle, kazaya üçüncü bir otomobilin daha karıştığını öğrendiklerini söyledi. Kazada, kızının asıl öldürücü darbeyi üçüncü otomobilin çarpmasıyla aldığını düşündüklerini belirten Köle, aracın ve sürücüsünün bulunmasını istedi. Osman Köle, Yetkilere sesleniyorum, bana yardımcı olsun. Çocuğuma çarpanın bulunmasını istiyorum dedi.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde, geçen yıl 2 Ekim günü saat 23.00 sıralarında, Erkan B. yönetimindeki 07 AHM 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şerit değiştiren motosiklet, Selman K.'nin kullandığı 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B. ve arkasındaki Büşra Köle ile otomobil sürücüsü Burcu A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Büşra Köle hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücüler Erkan B. ve Burcu A. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA KAZAYA BİR ARACIN DAHA KARIŞTIĞI ANLAŞILDI

Soruşturma başlatan ekipler güvenlik kameralarını incelerken kazaya beyaz renkli bir aracın daha karıştığını belirledi. Plakası, ışık yansıması nedeniyle görünmeyen otomobilin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Polis bu aracı ararken, kızını kaybeden Osman Köle ise bu üçüncü aracın ve sürücüsünün bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Osman Köle kazayı gören, duyan, aracı tanıyanlardan yardım beklediğini söyledi. Kazada kızının asıl öldürücü darbeyi üçüncü aracın çarpmasıyla aldığını düşündüklerini ifade eden Köle, 5,5 aydır uyku uyuyamadığını anlattı.

'BANA YARDIM EDİN'

İnternet üzerinden de aracın bulunması için imza kampanyası başlattıklarını belirten Osman Köle, Büşra kızım eczacıydı. Okuttum, bu yaşa getirdim, trafik kazasında kurban verdim. Aracın ikisi belli, bir tanesi vurmuş kaçmış. Şu anda onu arıyoruz. Yetkilere sesleniyorum, bana yardımcı olsun. Bu çocuğuma çarpanın bulunmasını istiyorum dedi.

'KAZA SONRASI HİÇ KİMSE BENİ ARAMADI'

Olay sonrası kazaya karışan diğer iki araç sahibi dahil kimsenin kendisini arayıp sormadığını da dile getiren Osman Köle, Hiç kimse arayıp sormadı. Hiçbir tanesi bile bana 'Geçmiş olsun' demedi. Bunlar bu şekilde çarpıp kaçıyorlar, bir tanesi de gelip demiyor ki 'Geçmiş olsun kardeşim. Kızını kaybettin. Hepimizin başına gelebilirdi.' Hiç kimse bir şey söylemedi. Ne olur, bütün arkadaşlardan, dostlardan yardım istiyorum. Çocuğuma çarpanların bulunmasını istiyorum diye konuştu.

'OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYORUM'

Kazada üçüncü bir aracın olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirten Osman Köle, belki bir gören olur diye basın yoluyla seslerini duyurmaya karar verdiklerini anlattı. Köle, Belki bir gören, duyan olur, bir dostumuz, akrabamız görür bize haber eder diye başvurduk. İcap eden her yere gideceğim, her türlü yetkilinin yanına gideceğim, ben bu olayın peşini bırakmıyorum.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Erkan B. ve Büşra Köle'nin bulunduğu motosikletin kazanın şiddetiyle yerde sürüklendiği, arkasından çevredekilerin olay yerine yardıma koştuğu anlar yer aldı. Yine aynı görüntülerde 'üçüncü araç' olduğu belirlenen otomobilin de durduğu, sürücüsünün araçtan inip, telefonla konuştuktan ve kaza yerine gittikten sonra tekrar aracına dönüp, hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yansıdı.

Bu arada kazayla ilgili kamu davasının sürdüğü bildirildi.

ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi
ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi
ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi
ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi

Otomobil, Alanya, Ekim, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053         
11:24
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:14:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Kazada ölen Büşra'nın babasından 'kayıp üçüncü araç bulunsun' talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei