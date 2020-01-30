Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kazak gazeteci, evinde ölü bulunduANTALYA'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte oturduğu evde ölü bulundu.

Kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

ANTALYA'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte oturduğu evde ölü bulundu.

Olay saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede ailesiyle oturan Kazakistanlı Zhassulan Kuzhekov, yakınları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 ekipleri, Kuzhekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuzhekov'un cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zhassulan Kuzhekov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Evli ve iki çocuk babası Zhassulan Kuzhekov'un ülkesinde gazeteci olduğu, Antalya'da da Türkiye'yi tanıtıcı haberler yaptığı belirtildi.

Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı
Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya kazak gazeteci, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]