Antalya kedilere vahşice tekme kamerada - Son Dakika

Kedilere vahşice tekme kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta geçen 31 Ocak günü meydan gelen olayda, bir marketin önünde duran kimliği belirlenemeyen bir erkek, mağaza görevlisiyle konuşurken, çevresinde 2 kedinin durduğunu fark etti. Kendi hallerinde ve kendisine 1-2 metre mesafede oturan kedilere fark etmeden yaklaşan kişi, hayvanlara sertçe tekme vurarak uzaklaştırdı, ardından markete girdi.

Kimliği belirlenemeyen kişinin kedilere tekme atması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Market görevlisiyle konuşan kimliği belirsiz kişi, önce sağ tarafında oturan kediye, ardından marketin kapısının önündeki kediye tekme atıyor. Vahşice tekmelenen kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam hiçbir şey olmamışçasına markete giriyor.