Antalya kedilere vahşice tekme kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kedilere vahşice tekme kamerada - Son Dakika

Antalya kedilere vahşice tekme kamerada

6 saat önce

Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı.

Kedilere vahşice tekme kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta geçen 31 Ocak günü meydan gelen olayda, bir marketin önünde duran kimliği belirlenemeyen bir erkek, mağaza görevlisiyle konuşurken, çevresinde 2 kedinin durduğunu fark etti. Kendi hallerinde ve kendisine 1-2 metre mesafede oturan kedilere fark etmeden yaklaşan kişi, hayvanlara sertçe tekme vurarak uzaklaştırdı, ardından markete girdi.

Kimliği belirlenemeyen kişinin kedilere tekme atması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Market görevlisiyle konuşan kimliği belirsiz kişi, önce sağ tarafında oturan kediye, ardından marketin kapısının önündeki kediye tekme atıyor. Vahşice tekmelenen kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam hiçbir şey olmamışçasına markete giriyor.

Antalya kedilere vahşice tekme kamerada

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:29:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya kedilere vahşice tekme kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]