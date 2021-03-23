ANTALYA Kekova'da Rus turist hareketliliği - Son Dakika

Kekova'da Rus turist hareketliliği

Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazı andıran görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bölgeye gelmeye devam eden Rus turistler de yat turlarıyla hem bölgenin güzelliklerini görme hem de denize girme fırsatı buldu.

Antalya'nın Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, özellikle Rus turistlerin yoğun biçimde geldiği bölgelerin başında yer alıyor. Rus turistler Demre'de önce kendileri için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret ediyor. Ardından Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni gezen Ruslar, yoğun olarak Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan ve Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıkıyor. Turizm sezonunun başlamamasına rağmen Demre'de Rus turist hareketliliği sürüyor.

Mart ayında tatil için Demre'yi tercih eden Rus turistler, yatlarla önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Batık Kent'te yatın üstünde suyun içindeki ve kıyısındaki tarihi izleyen turistler, burada bol bol fotoğraf ve video çekti. Ardından yatın üzerinden Simena Antik Kenti'ni izleyen turistler, yat Kekova'nın nefis koylarından birinde mola verdiğinde ise 17 derece hava sıcaklığı ve 16-17 derece dolayındaki su sıcaklığına rağmen denize girdi. Bol bol yüzen Ruslar, kendi ülkelerinde hala yoğun kış yaşanırken, Kekova'da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Denize girmeyen Rus turistler de yatın üstünde güneşlendi. Yat turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

İlk kez Kekova'ya gelen Rus Andrey Vlaschenkov, "İnanılmaz bir gün yaşıyorum. Kekova beni ve eşimi büyüledi. Bu mevsimde denize girmek bizim için bir rüya. Deniz gerçekten harikaydı. Türkiye'ye ilk kez geldim. Ama daha çok kez geleceğim. Dostlarımı da getireceğim" dedi.

Rus Roman Vahitov, "İlk kez Türkiye'ye ve Kekova'ya geldim. Benim geldiğim şehirde sıcaklık eksi 20 dereceydi. Burada bugün yaz mevsimini yaşadım. Denizde yüzdüm. Tarihin, doğanın ve denizin içinde inanılmaz bir gün geçirdim. Burası gerçekten bir cennet. Deniz ve su harika idi. Tekrar geleceğim" diye konuştu.

Rus Rim Buranbdev de şöyle dedi:

"Hava sıcaklığı benim şehrimde gündüz eksi 13 dereceydi. Burada şu andaki hava bizdeki yaz mevsimi. Burada doğa, deniz, tarih iç içe. Suyun içinde bir tarih yatıyor. Bu mevsimde denize girip, yüzüyorsun. Benim için bu mevsimde denize girmek bir rüya. Her şey çok güzeldi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Kısa sürede yine geleceğim."