ANTALYA Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyat

Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyatAntalya'da doğuştan kelebek hastası (Sistemik Lupus Eritematozus) Ünal Önder (17), ellerini kullanabilmek için 40'ıncı ameliyatını oldu. Kelebek hastalarının el ve parmaklarının kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, okul arkadaşlarına da daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olmaları çağrısında bulundu.Doğuştan kelebek hastası (vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık) Ünal Önder, 40'ıncı ameliyatını Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Osmaniye Düziçi Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ünal Önder, hastalığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken, Okul şartları benim için zor, yazı yazmam, kitaplarımı tutmam gerekiyor. Bu gibi işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Çünkü elim kapanıyor, 10'uncu sınıfın sonunda iyi bir sonuçla karnemi aldım ve Antalya'ya geldim dedi.HEDEFİM BÜYÜKAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştüğünü belirten Ünal Önder, Özlenen hocamızla uzun görüşmelerimiz oldu. Hocamız neden ameliyat olmak istediğimi sordu, ben de anlattım. Fen lisesini bitirmek ve genetik mühendisi olmak istediğimi fakat her insanda olduğu gibi bende de bir değişim yaşandığını anlattım. 'Artık psikolog olmayı düşünüyorum' dedim. Çünkü insanların bilimden daha öte duygusallığı bıraktığını, birbiriyle yardımlaşmadığını, kenetlenmediğini gördüm. Birçok insanın akraba ziyaretini bıraktığını gördüm. Bunun gibi şeyler artık daha çok yaşanır oldu. Ben de geleceğin mesleği olarak bunu gördüm ve artık psikolog olmak istiyorum. Tüm bunları doktorum Özlenen hanıma anlattım, o da benim hedefimin büyük olduğunu anladı. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Hemen yatışımız yapıldı ve ameliyatım yapıldı diye konuştu.KELEBEK HASTALARINA TAVSİYEEn büyük yardımcılarının anne ve babası olduğunu anlatan Ünal Önder, Annem ve babam olmasa hiçbir şey yapamazdım. Yaşamımın yüzde 90'ını onlara borçluyum dedi. Türkiye'de sayıları 400'ü bulan kelebek hastalarına da bir dizi tavsiyede bulunan Önder, şöyle konuştuBen hep şöyle düşünmüştüm. Elim hastalığım nedeniyle kapanacak, ameliyat olup açtıracağız. Bunun hep böyle olacağını sanmıştım. Fakat bu ameliyattan sonra Özlenen hocam, yaşımın ilerlediğini ve kemik gelişimimin tamamlandığını, kollarımda ve bileklerimde sinirlerde kısalma olduğunu söyledi. Bunlar artık geçici değil. Yaşım ilerlediği için ameliyatlarım daha zorlaşıyor. Tehlikesi büyüyor. Kelebek hastalarına söyleyeceğim tek ve önemli bir şey var. Ellerine sahip çıksınlar. Ameliyat olduktan sonra ben bu hatayı yaptım, onlar bu hataya düşmesin, ellerine ve parmaklarına sahip çıksınlar. Bir parmakları da açılmış olsa ona sahip çıkmalarını, hareket ettirmelerini, olmazsa fizik tedavi tavsiye ediyorum. Sakın ellerini hareketsiz bırakıp kapatmayın.ARKADAŞLARA MESAJBaşarıyla bir üst sınıfa geçmiş olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Ünal Önder, okul arkadaşlarına da mesajı olduğunu söyleyerek, Arkadaşlarım daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olursa daha çok sevinirim. Okuldaki en iyi ve yardımsever arkadaşım Tunahan'a teşekkür ediyorum. Bir de çok özlediğim kardeşim Fatma Naz'a selam söylüyorum dedi.KELEBEK HASTALIĞI (Sistemik Lupus Eritematozus)Kelebek hastalığı, deride ve mukozada içi su dolu kabarcıklar oluşumuyla kendini gösteren bir hastalık. Vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.