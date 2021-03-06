ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı - Son Dakika

ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı

06.03.2021 14:01

Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandıANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destek verdiği 14 yaşındaki Elif Eroğlu, Polonya'da online olarak 1'ncisi düzenlenen İnstrumental Performance Yarışması'nda 1'nci oldu.

Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destek verdiği 14 yaşındaki Elif Eroğlu, Polonya'da online olarak 1'ncisi düzenlenen İnstrumental Performance Yarışması'nda 1'nci oldu. 30 ülkeden 250 müzisyenin katıldığı yarışmada keman performansıyla kategorisinde birincilik kazanan Elif bir kez daha Antalya'nın gururu oldu.

Keman virtüözü 14 yaşındaki Elif Eroğlu, başarısına yeni bir halka daha ekledi. Konyaaltı Hurma İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle Antalya'nın gururu olmayı sürdürüyor. Geleceğin keman virtüözü Elif Eroğlu, son olarak Polonya'da birinci oldu.

GURUR DUYDUK

Polonya'da online olarak ilki düzenlenen İnstrumental Performance Yarışmasında muhteşem bir performans gösteren 14 yaşındaki Elif Eroğlu kemanıyla kategorisinde birincilik kazandı. 30 ülkeden 250 genç müzisyenin katıldığı yarışmadan 1'ncilik kazanan Elif Eroğlu ailesinin, öğretmenlerinin ve kendisini destekleyenlerin göğsünü kabartırken büyük gurur yaşattı.

BAŞKAN BÖCEK TEBRİK ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de genç müzisyen Elif Eroğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elif Eroğlu'nun gelecekte dünyaca ünlü bir müzisyen olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirten Başkan Böcek, böylesi başarılı gençlerin önünü açmak ve başarılarına katkıda bulunmak için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

'ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e desteği için teşekkür eden Elif Eroğlu, başarısında yeteneğin ve disiplinli çalışmanın etkili olduğunu söyledi. Her gün düzenli ve disiplinli çalıştığını belirten Elif ilgisini dağıtacak konulardan da uzak durduğunu ifade etti. Elif Eroğlu müziğin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Küçükken başka müzisyen çocuklardan etkilenerek müziğe başladım. Daha çok çocuğun müziğe başlamasını sağlamak amacıyla rol model olmak istiyorum. Hedefim pandemiden sonra Antalya'da ilköğretim okullarını dolaşarak resitaller vermek. Çünkü ne kadar çok çocuk müzik yaparsa o kadar mutlu ve barışçıl bir dünya olacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çocukları çok sevdiğini biliyorum ve çocukları desteklediği için çok mutlu oluyorum" dedi.

YENİ BAŞARILAR GETİRECEK

Elif Eroğlu 17 Temmuz- 30 Temmuz tarihinde yeni bir başarı elde etmek için yine Amerika yolcusu olacak. Elif, Amerika'nın önde gelen orkestra topluluklarından The Philadelphia Orchestra'nın dünyada yetenekli müzisyen gençler için düzenlediği sınırlı sayıda kabulün olduğu Philadelphia International Music Festivali Chamber Music Intensive programı seçmelerini kazanarak, 16 kişi arasına girmeyi başardı. Elif Eroğlu Türkiye'yi ve Antalya'yı yine gururla temsil edecek.

ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı
ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı
ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı
ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı

Muhittin Böcek, Konyaaltı, Antalya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Keman yıldızı Elif Eroğlu, Polonya'da birincilik kazandı - Son Dakika


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