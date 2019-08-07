ANTALYA Kemer, bayramda 400 bin kişi bekliyor

Kemer, bayramda 400 bin kişi bekliyorAntalya'nın Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kurban Bayramı'nda yurt dışından gelecek turistler ve günübirlik tatilcilerle birlikte 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Kemer, bayramda 400 bin kişi bekliyor

Antalya'nın Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kurban Bayramı'nda yurt dışından gelecek turistler ve günübirlik tatilcilerle birlikte 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi. Kemer'deki rezervasyon durumunun dolma noktasına geldiğini vurgulayan Karameşe, tatil için ilçeyi tercih edecekleri rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından, Türk turizmindeki hareketliliğin yüzde 9'unu, Antalya'nın turizm kapasitesinin ise yüzde 30'unu karşılayan Kemer'de doluluk oranları yüzde 95 seviyelerinde seyrediyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin en önemli tercihleri arasında yer alan Kemer'de doluluk oranının Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100'u bulması bekleniyor.

'GEÇEN SENEDEN DAHA FAZLA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Kaymakam Hüseyin Karameşe, Antalya'nın turizm sezonuna iyi başladığını belirterek, Geçen sene Antalya'mız turizm açısından çok verimli, çok dolu bir yıl geçirmişti. Bu sene ise çok şükür ki daha fazla turist bekliyoruz. Şu anki oranlarımız yüzde 20 kadar geçen seneye göre daha fazla Antalya'mıza turist geldi. Bu oran aynı şekilde Kemer'imize de yansıdı. Geçen sene 3 milyon 600 bin civarında Kemer'imize yabancı turist gelmişti ve otellerimizde ağırlamıştık. Bu seneki oran rakamsal olarak şu anda yaklaşık 1 milyon 800 bine çıktı. Bu rakamın bayram sonuna kadar 2 milyonu bulmasını bekliyoruz. Bu seneki rakamın geçen seneden daha fazla olmasını bekliyoruz. O yüzden turizm açısından hem Antalya olarak hem de Kemer olarak sevinçliyiz. Verimli bir yıl geçiyor. Güzel bir yıl geçiyor dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL LOKASYONLARINDAN BİRİ'

Geçen yıl Türkiye'ye gelen turistlerden yüzde 8-9 civarındakilerin Kemer'i tercih ettiğini anlatan Kaymakam Karameşe, Antalya'ya gelenlerinde yüzde 30'u Kemer'i tercih etmiş. Bu sene de aynı oranların tekrar etmesini bekliyoruz. Çünkü Kemer'imiz Türkiye'nin en güzel lokasyonlarından biri. Güzel cennet vatanımızın en güzel lokasyonlarından biri. 52 kilometrelik muhteşem sahilimiz var. Koylarımız var. Buralarda 49 tane mavi bayraklı sahilimiz ve tesislerimiz var. Her noktası da ayrı güzellikte ve muhteşem denizimizle, sahilimizle, doğamızla, dağımızla ve tarihle birleşen bir lokasyon burası diye konuştu.

'LÜTFEN GELMEDEN ÖNCE REZERVASYONLARINI YAPSINLAR'

Kemer'de 502 otel ve 118 bin yatak kapasitesi olduğundan bahseden Kaymakam Hüseyin Karameşe, şöyle devam etti

Şu an itibariyle yüzde 95 ile yüzde 100 oranlarında rezervasyonlar doldu. Çok iyiyiz. Bu bayramda biz tamamen dolmayı bekliyoruz. O yüzden bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz ama lütfen gelmeden önce rezervasyonlarını yapsınlar. İletişime geçsinler öyle gelsinler. Ayrıca günübirlik gelen vatandaşlarımızla yerli turistlerimizi de sayarsak bu 2 milyon saydığım rakam, belki bir o kadar da günübirlik gelen turistlerimiz misafirlerimiz var. Biz bundan çok memnunuz. Gelmeye devam edin lütfen bu güzellikleri birlikte, hep birlikte yaşayalım. Emniyet ve jandarmadan son verileri aldım. Şu anda 200 bin kimlik bildirme kanununa göre bildirilen misafirimiz var. Günübirlik gelenleri saymıyoruz. Benim tahminim özellikle bayramda bir o kadar daha günübirlik gelen misafirimiz olacak. Yani biz bayramda en az 400 bin misafir bekliyoruz.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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