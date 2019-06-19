ANTALYA KEMER'DE EGOR KREED KONSERİ
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de ünlü Rus şarkıcı Egor Kreed konser verdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
'nın Kemer
ilçesindeki Rixos
Sungate Otel'de ünlü Rus şarkıcı Egor Kreed konser verdi.
Kemer'de yerli ve yabancı birçok sanatçının konserlerine ev sahipliği yapan Rixos Sungate Otel'in müşterilerine son konseri ise Rusya'da son yılların popüler sanatçısı Egor Kreed oldu. Otelde konaklayan Rus, Ukraynalı, Kazak, Belaruslu turistlerin tamamen doldurduğu konser alanında sahneye çıkan Kreed, turistlerle parçalarını seslendirdi.
Yaklaşık 1.5 saatlik Egor Kreed konserini takip edenler cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.
5 yıldızlı otel icradan yarı fiyatına satılacak
Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek