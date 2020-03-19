ANTALYA Kemer'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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ANTALYA Kemer'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kemer'de koronavirüs önlemleriANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüse karşı önlemler için kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda Kemer Belediyesi ekipleri bir yandan ilaçlama yaparken diğer yandan da dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Kemer'de koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüse karşı önlemler için kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda Kemer Belediyesi ekipleri bir yandan ilaçlama yaparken diğer yandan da dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'de, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geçen günlerde birçok işletme kapılarını kapatırken, kamu kurumları, camiler, okullar, jandarma, emniyet müdürlüğü gibi 38 noktada Kemer Belediyesi ekipleri ilaçlama yaptı, bir yandan da dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Geçen günlerde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklamalarında yer alan 2 ton dezenfektan gün boyunca insanların çok fazla ziyaret ettiği resmi kurum ve kuruluşlar ile okul, cami, banka, güvenlik güçlerinin bulunduğu binalara, muhtarlıklar ve belediyeye ait tüm binalarda dağıtımlara başladı.

Kemer Belediye Başkan vekili Hasan Ali Acar, "Kemer Belediyesi olarak koronavirüs çıkar çıkmaz hemen tedbirlerimizi aldık. Hemen hemen ilk günden itibaren elimizde olan dezenfekte ilaçlarımızla resmi kurumlarımızı, camilerimizi, okullarımızı ilaçlamaya başladık. Arkasından tabii dezenfekte ilacının eksikliği çıktı bununla ilgili birimlerimiz irtibata geçti, 2 ton kadar yani 2 bin litre kadar sipariş verdik. İlk etapta 650 litre geldi. Bu 650 litreyi de öncelik tabii ki Devlet Hastanemiz çok önemliydi 100 litresini buraya, diğerlerini de bütün resmi kurumlara peyderpey dağıtıyoruz. Ciddi bir şekilde buna hem başkanımız hem de yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok önem gösteriyorlar. Vatandaşımızdan ricamız şu bu virüsü dikkate alalım, evimizde kalalım. Ülkemize geçmiş olsun biz bu virüsü atlatacağız" dedi.

ANTALYA Kemer'de koronavirüs önlemleri

Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Türkiye, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:34 Kaynak: DHA

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