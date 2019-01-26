Son Dakika Haberleri: Antalya Kemer'de Şiddetli Fırtına Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı

Antalya Kemer'de Şiddetli Fırtına Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı

1 saat önce

Kemer'de şiddetli fırtına güvenlik kameralarına böyle yansıdı(Tür: Yurt)

Kemer'de şiddetli fırtına güvenlik kameralarına böyle yansıdı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Kemer, Güncel
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