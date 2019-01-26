Antalya Kemer'de Şiddetli Fırtına Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı
1 saat önce
Kemer'de şiddetli fırtına güvenlik kameralarına böyle yansıdı(Tür: Yurt)
Kemer
'de şiddetli fırtına güvenlik kameralarına böyle yansıdı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:48 Kaynak: DHA
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