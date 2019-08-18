ANTALYA Kemer'de silahlı kavga 3 yaralı
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Kemer'de silahlı kavga 3 yaralıAntalya'nın Kemer ilçesinde aralarında husumet bulunanların karıştığı silahlı kavgada 3 kişi hafif yaralandı.
Kemer Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
'de silahlı kavga
3 yaralı Antalya
'nın Kemer ilçesinde aralarında husumet bulunanların karıştığı silahlı kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından polis aralarında yaralananların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kemer merkezdeki Deniz Caddesi'nde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada Z.Ş. ayağına ve bacağına isabet eden kurşunlarla, H.A. ayağına, A.T. ise başına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan ile biri çöp tenekesine atılmış 3 tabanca ele geçirdi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği yaralıların da aralarında bulunduğu 8 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis
şüphelilerin kullandığı araçlarda da inceleme yaptı. Araçlar daha sonra parka çekildi.
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