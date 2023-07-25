Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bölge insansız hava araçları (İHA) ile izleniyor. Kara ekipleri de orman içinde alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YANGIN DÜN AKŞAM BAŞLADI, MÜCADELE SÜRÜYOR

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle karadan yürütülen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Ekipler, 11 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine boşaltıyor.

AYNI ANDA 4-5 HAVA ARACI ÇALIŞIYOR

Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor. Plajdaki turistler hava araçlarının zamanla yarışını izleyip, fotoğraf çekiyor.

AĞAÇLARIN SIK OLMASI EKİPLERİ ZORLUYOR

Kara ekipleri de ağaçlar sık olduğu için ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer- Kumluca kara yolu güzergahında tedbir aldı.

İHA'LARLA ANLIK TAKİP

Öte yandan, yangının etkili olduğu bölgede gece boyunca İHA'lar uçuş yaptı. Bölgede uçuşunu sürdüren İHA'lardan anlık görüntüler alınarak, çalışmalar yakından takip ediliyor.