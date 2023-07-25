Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

25.07.2023 12:50

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesi insansız hava araçları (İHA) ile izleniyor. Ekipler, 11 uçak ve 22 helikopterle denize alçalarak su alıp alevlerin üzerine boşaltıyor. Kara ekipleri ise ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yayılması halinde müdahale noktaları oluşturulduğu bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri de güzergah üzerinde tedbir aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bölge insansız hava araçları (İHA) ile izleniyor. Kara ekipleri de orman içinde alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YANGIN DÜN AKŞAM BAŞLADI, MÜCADELE SÜRÜYOR

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle karadan yürütülen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Ekipler, 11 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine boşaltıyor.

Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var

AYNI ANDA 4-5 HAVA ARACI ÇALIŞIYOR

Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor. Plajdaki turistler hava araçlarının zamanla yarışını izleyip, fotoğraf çekiyor.

Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var

AĞAÇLARIN SIK OLMASI EKİPLERİ ZORLUYOR

Kara ekipleri de ağaçlar sık olduğu için ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer- Kumluca kara yolu güzergahında tedbir aldı.

Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var

İHA'LARLA ANLIK TAKİP

Öte yandan, yangının etkili olduğu bölgede gece boyunca İHA'lar uçuş yaptı. Bölgede uçuşunu sürdüren İHA'lardan anlık görüntüler alınarak, çalışmalar yakından takip ediliyor.

Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
Kaynak: AA
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Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika


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