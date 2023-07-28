Kemer'deki orman yangınında 4. gün! Karadan ulaşmak zorlaştı, çok sayıda hava birimi teyakkuzda - Son Dakika
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Kemer'deki orman yangınında 4. gün! Karadan ulaşmak zorlaştı, çok sayıda hava birimi teyakkuzda

28.07.2023 09:20

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen orman yangınına 4. gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece de çalışmaların devam ettiği yangın için hava birimleri, 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında 4. gün. Yangını söndürme çalışmaları, gece boyunca gece görüşlü helikopterler ile devam etti. Bölgenin sarp arazi yapısı karadan yapılan çalışmaları güçleştirirken hava gücümüz 4 günde 1963 sorti yaptı.

KARADAN ULAŞMAK ZOR

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.
Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

1963 SORTİ YAPILDI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşam başlayan orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirdi. Karacabey, "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

"AKSAKLIKLARI EL ELE AŞIYORUZ"

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangınla mücadele sırasında helikopterin denize düşen bambisinin (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce çıkarılma görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sırasında meydana gelen küçük aksaklıkları el ele birlikte aşıyoruz." notu yer aldı.

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Gökhan Özel: Ne hikmet ise ,bu Orman yanginlari hep turistlik bolgelerde cikiyor ,allahin isine bak. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500

Antalya, İtfaiye, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'deki orman yangınında 4. gün! Karadan ulaşmak zorlaştı, çok sayıda hava birimi teyakkuzda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemer'deki orman yangınında 4. gün! Karadan ulaşmak zorlaştı, çok sayıda hava birimi teyakkuzda - Son Dakika
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