Antalya Kemerspor: 1-1

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Okan Akbal (xx), Ali Gün (xx)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Manisaspor, üst üste üçüncü beraberliğini evinde 10 kişi tamamladığı maçta direkt rakiplerinden Antalya Kemerspor'dan aldı: 1-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada Burak'ın 62'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle eksilen siyah-beyazlı ekip, 76'ncı dakikada Çağrı'nın golüyle öne geçti. Antalya Kemerspor bu gole 79'uncu dakikada Umut Dilek'le karşılık verdi. Manisaspor bu sonuçla 9 puanla son sırada kalırken, şine düşme hattındaki Kemerspor da 11 puana ulaştı. 12'nci dakikada Manisaspor'da Çağrı'nın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.34'üncü dakikada konuk takımda Talha'nın kullandığı serbest vuruşa yükselen Hasan'ın kafa şutu kalecide kaldı.39'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Murat'ın içeriye bıraktığı topu defans kornere çeldi. Manisaspor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.62'nci dakikada ev sahibinden Burak, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.76'ncı dakikada Mehmet İncebacak'ın sağdan ceza sahasına ortasında uzanarak kafa vuran Çağrı topu ağlara gönderip takımını öne geçirdi: 1-0. 79'uncu dakikada Manisaspor kalesinde oluşan karambolde Umut Dilek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.

Maç bu skorla sonuçlandı.

- Manisa