Son Dakika Haberleri: Antalya Kendisi 53, Böbreği 95 Yaşında

Antalya Kendisi 53, Böbreği 95 Yaşında

38 dakika önce

Antalya'da, diyaliz hastası Fatma Ünal'a(53), 8 yıl önce beyin ölümü gerçekleşen Nadire Gözütok'un(87) böbreği nakledildi.

Antalya'da, diyaliz hastası Fatma Ünal'a(53), 8 yıl önce beyin ölümü gerçekleşen Nadire Gözütok'un(87) böbreği nakledildi. Bağışçısının fotoğrafını çerçeveletip evinin duvarına asan Ünal, Nakil olduğumda 45 yaşındaydım. Şimdi ben 53, böbreğim 95 yaşında dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ev hanımı Fatma Ünal'a, 1996 yılında yüksek tansiyon, halsizlik ve sürekli uyku şikayetleriyle gittiği hastanede kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. 3 çocuk annesi Fatma Ünal, ilaç tedavisi görmeye başladı. 2008 yılında şikayetleri artan Ünal, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde ilaç tedavisinin sonuç vermediği ve her iki böbreğinin de iflas ettiği belirlendi. Antalya'ya yerleşerek hemodiyalize başlayan Ünal, nakil için 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Böbrek Bekleme Sırası'na adını yazdırdı. Ünal'a, 3 ay sonra müjdeli haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 87 yaşında beyin ölümü gerçekleşen Nadire Gözütok'un ailesi tarafından bağışlanan bir böbreği, Ünal'a nakledildi. Gözütok'un diğer böbreği ise 42 yaşındaki Türkan Tokdemir'e nakledildi.

'HASTAMIZI NAKİK İÇİN HAZIRLAYIN'

Doktorların, Hastamızı nakil için hazırlayalım sözleriyle mutlu olduğunu, 2 saat süren operasyon sonunda böbreğin başarılı şekilde kendisine nakledildiğini anlatan Fatma Ünal, Nakil yapıldığında ben 45, böbrek ise 87 yaşındaydı. Bugün ben 53, böbreğim ise 95 yaşında. Organ bağışının yaşı yok. İnsanlar hiçbir zaman 'Ben yaşlıyım organlarım işe yaramaz' demesin. 95 yaşındaki böbreğimle kendimi çok sağlıklı hissediyorum diye konuştu.

FOTOĞRAFINI ÇERÇEVELETİP DUVARINA ASTI

Böbrek naklinden bir süre sonra gazetelerde çıkan haberlerden bağışçısının Nadire Gözütok olduğunu öğrendiğini belirten Fatma Ünal, hem çıkan gazete haberinin kupürünü hem de Nadire Gözütok'un fotoğrafını çerçeveletip, evinin duvarına astığını söyledi. Her gün fotoğrafın önünde Gözütok için dua ettiğini aktaran Ünal, Herkes bir gün organ bekleyebilir. O nedenle organlarımızı bağışlayalım. Nadire Gözütok ve ailesi benim için çok önemli. Her gün dua ediyorum, mekanı cennet olsun dedi.

ÜÇ KEZ RUNTALYA'YA KATILDI

Böbrek nakli nakli sayesinde ikinci hayatını yaşadığını kaydeden Fatma Ünal, Rutin tedavilerim sürüyor. Üç defa Antalya'da düzenlenen Runtalya Maratonu'na katıldım. Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin üyesiyim. Organ nakli ve bağışıyla ilgili tüm organizasyonlarda yer alıyorum. Bu yıl mart ayında düzenlenecek Runtalya Maratonu'na yeniden katılıp organ naklinin önemine dikkati çekeceğim şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Fatma Ünal, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:11:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Kendisi 53, Böbreği 95 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]