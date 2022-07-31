Ölen sahipli hayvanlar için 'krematoryum' önerisi

ANTALYA Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, kentteki su kaynaklarının fazlalığından dolayı evcil hayvan sahiplerinin hayvan mezarlığı talebinin kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bazı ülkelerde hayvan sahiplerinin krematoryumda hayvanları yakıldıktan sonra, küllerini kavanozda saklayıp, anısının yaşatıldığını biliyoruz. 'Antalya'da böyle bir şey yapabilir miyiz?' önerisinde bulunduk" dedi.

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, evcil hayvan sahiplerinin önerisi üzerine hayvan mezarlığı yapımı veya alternatif önerileri belirlemek amacıyla toplantı yaptı. Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut moderatörlüğünde kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan toplantıdan sonra 'Antalya'da hayvan mezarlığı' konulu rapor hazırlandı.

HAYVANSEVERLERİN 'MEZAR' TALEBİKentte hayvan mezarlığı bulunmadığının belirtildiği raporda, sağlıklı yaşam için şehirlerde hayvan mezarlığına ihtiyaç olduğu ve evcil hayvan sahiplerinin bu yönde talebi bulunduğu belirtildi. Hayvan sahiplerinin önerisiyle gündeme getirilen konu sonrası düzenlenen raporda kentte mezarlık olmadığı için evcil hayvanların ölümü sonrası kontrolsüz olarak yok edildiğine dikkat çekildi. Sokak hayvanlarının ölmesi durumunda bertaraf edilme yönteminin mevzuatlara göre belirlendiği anlatılan raporda, hayvan mezarlığının kurulması için hazırlanmış mevzuat bulunmadığı ifade edildi.'YER TAHSİSİ KISA ZAMANDA MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR'Hayvan mezarlığı konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, belediyelerin mevzuata göre yeni mezarlık açmak için 13 ayrı kurumdan izin alması gerektiği ve su kaynakları yakınında mezarlık yapılamayacağı aktarıldı. Raporda, Antalya arazisinin 3'te 2'sinin sulak arazi olması nedeniyle hayvan mezarlığı açılması ile ilgili yer tahsisinin kısa zamanda mümkün görülmediği belirtildi.'KREMATORYUMDA YAKILIP, KÜLLERİNİN SAKLANMASI ÖNERİSİ'Sahipli hayvanların ölümü sonrası ABD ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi krematoryumda yakılıp, küllerinin saklanması önerisi getirilen raporda, "Bu konu tüm hayvanseverlerin, veterinerlerin, belediyelerin, dini örgütlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı 'nın ve ilgili birçok kurumun ortak paydasında çözülmesi gereken bir sorundur. Antalya'da hayvan mezarlığı sorununun çözümü için tüm kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.'ÖLEN HAYVANIN SAHİPLERİ HATIRASINI ANABİLECEK YER ARIYOR'Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapor hakkında bilgi veren Dr. Uzkut, şunları söyledi: "Hayvan mezarlığı ile ilgili hayvanseverlerin isteği var. Evinde 15 yıl hayvan besleyen insanlar vefat ettiğinde gömebilecek, hatıralarını anabilecek yer arıyor. Bazı illerde hayvan mezarlığı yapılmış. Antalya'da biz böyle bir girişimde bulunmak istedik. Antalya'nın su kaynağı fazla olması nedeniyle mevzuat gereği mezarlık yapımında sıkıntı olacağı belirtildi. Aynı sorunları yaşayan başka ülkelerde neler yapıldığını araştırdık. Krematoryumda hayvanların yakılıp, külleri saklanıyor. Bazı ülkelerde hayvan sahiplerinin krematoryumda hayvanları yakıldıktan sonra, küllerini kavanozda saklayıp, anısının yaşatıldığını biliyoruz. 'Antalya'da böyle bir şey yapabilir miyiz?' önerisinde bulunduk."Dr. Uzkut, "Dinimizce ölen gömülür ama konu hayvan olunca değişebilir. Hayvanın dini olmayacağına, dini vasıf yüklenmeyeceğine göre hatırasının saklanabileceğini düşündük. Yakılarak kavanozda saklanması, hatırasının saklanabilmesi dine de karşı olmayacağı düşüncesindeyiz. Hayvanseverler ve ilgili kuruluşlara bu konuda öneride bulunduk" dedi.'ORMANA GÖMÜLDÜĞÜ BİLİNİYOR'Sahipli hayvanlar için krematoryumda yakılıp, küllerini saklanabileceği fikrine bazı hayvanseverlerin karşı çıktığını, bazılarının olumlu görüş belirttiğini anlatan Uzkut, "Kimisi dini duygularıyla görüş belirtiyor. Şu anki durum daha kötü. Ölen hayvanın nereye gömüldüğü belli değil. Ormana gömüldüğü biliniyor ama başka havyan çıkarabiliyor. Evimizde 15 sene baktığımız hayvan çöp tenekelerinde veya belediyelerin çöp imha ekibince gömülüyor. Hiç hatırası kalmamaktansa ismini anabilecek, hatırasını saklayabileceğimiz durum olabilir" diye konuştu.'YABANCILAR İÇİN KREMATORYUM DÜŞÜNÜLEBİLİR'Antalya'da yaşayan yabancı sayısının arttığını anlatan Dr. Uzkut, gayrimüslimler için de krematoryum yapılabileceğini dile getirdi. Dr. Uzkut, "Antalya'daki mezarlıklarda Müslümanlar ile yabancılar neredeyse beraber gömülüyor. Cenazesini yakmak isteyen yabancılar da var. Onlar için de krematoryum düşünülebilir. Evcil hayvanlar, yabancılar için de krematoryum düşünülebilir" dedi.BURSA'DAKİ DOLDU İZMİR'DEKİ YARIYA YAKLAŞTI

Diğer yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun başta olmak üzere bazı belediyeler, evcil hayvanlar için hayvan mezarlığı kurdu. İzmir'de büyükşehir belediyesinin Seyrek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, hayvanseverlerin sorununu ortadan kaldırdı. İzmir'deki mezarlıkta doluluk yüzde 35'i aştı. Bursa'da 2007 yılında kurulan evcil hayvan mezarlığı da tamamen doldu.