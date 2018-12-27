Antalya Kent Konseyinden Yerel Seçimler Öncesi 'Kentin Öncelikleri' Raporu

Antalya Kent Konseyi tarafından yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarını bilinçlendirmek adına, 'kentin öncelikleri' adlı rapor hazırlandı.

Antalya Kent Konseyi tarafından yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarını bilinçlendirmek adına, 'kentin öncelikleri' adlı rapor hazırlandı. Raporda, Antalya'da 100 bin civarında olduğu tahmin edilen mevcut çürük veya riskli yapı stoklarının hızla yenilenmesi gerektiği belirtildi.



Antalya Kent Konseyi, yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına yol göstermek ve kentin önceliklerini tartışmak üzere Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda bir araya geldi. Toplantı, Kent Konseyi Başkan Semanur Kurt moderatörlüğünde yapıldı.



'2019 Yerel Seçimlerinde Kentin Öncelikleri' adlı raporun katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, Başkan Kurt yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Antalya'da halkın içinden geldiğini unutmayan belediye başkanları istediklerini ifade eden Kurt, "Antalya'nın geleceğini ipotek altına almayacak, açık, saydam, katılımcı belediyecilik anlayışına sahip, önceliği insana yatırım olan, ilkeli, çağdaş yerel yönetim anlayışına sahip, halk, yurttaş ve hemşeri kimliğine sahip çıkan bu bağlamda kentin kimlikli bir kent olarak gelişmesi için yönetime talip olduklarını açıkça ortaya koyabilen, çevre ve kültür öncelikli bir planlama ile hareket eden, kültürel ve doğal değerleri ve birikimi geliştirme anlayışında olan adayların seçilmesi ortak beklentimizdir." dedi.



Hazırlana raporda ise kentin sorunları masaya yatırıldı. Atık suların arıtılmadan denize verildiği noktaların hala mevcut olduğunun bildirildiği raporda, bunun önüne geçilmesi için çevre teknolojilerinden yararlanılmalı ve kaçak deşarjlar tespit edilerek cezai yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtildi.



Alışveriş merkezlerinin ciddi oranda elektrik tüketimi yaptığı da kaydedilen raporda, AVM'lere yapı izni verilirken kullanılacak enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği ifade edildi.



Depremlerin de ele alındığı raporda şu ifadelere yer verildi:



"Depremler Açısından; Sosyo ekonomik değişimlere bağlı olarak imar planları yenilenmeli ve revize edilmelidir. Planlar yapılırken su, toprak, hava gibi doğal değerlerin yaşamsal ve kıt kaynaklar olduğu düşünülerek, planlama ve çevre denge ilişkileri kurularak, çevreye duyarlı şekilde oluşturulmalıdır. Deprem-zemin, deprem-yapı, afet yerleşim alanları ve kentleşme ilişkileri iyi değerlendirilmelidir. Mekansal planlamaya temel veri sağlamak amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları yapılmalıdır. Mikro bölgeleme haritaları hazırlanmalıdır. Bunun temel amacı, deprem ve diğer afetler büyük ölçekli haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarına, çevre düzenine, imar planlarına, yeni yerleşim yerlerine ait arazi kullanım kararlarına ve ilgili diğer konulara temel veri sağlayacaktır. Antalya il merkezinde sayısı 100 bin civarında olduğu tahmin edilen mevcut çürük veya riskli yapı stokları hızla yenilenmelidir. Afet zamanında geçici iskan alanları olarak kullanılmak üzere açık alanlarda pilot çalışma olarak yeşil ve açık spor alanları yapılmalıdır. - ANTALYA

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