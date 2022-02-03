Üye Girişi
Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi - Son Dakika

Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi

03.02.2022 13:50

Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor Meteoroloji'nin dün ve bugün için uyarıda bulunduğu Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor.

Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

ANTALYA - Meteoroloji'nin dün ve bugün için uyarıda bulunduğu Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor. Öğlen saatlerinde kent merkezine kısa süreli dolu yağarken, fırtınadan dolayı da bir ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün ve bugün için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dün gece etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, sabah saatlerinde sağanakla birlikte kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve sürücüler yağış ve rüzgardan dolayı zorlanırken, öğlen saatlerinde şehir merkezine kısa süreli de olsa dolu yağdı.

Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan bir ağaç,fırtınadan dolayı devrilerek yola düştü. Trafiğin aksamasına neden olan ağacın gövde ve dalları, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Yağıştan dolayı kentteki bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri de oluştu.

Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi
Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi
Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camisi'ne yapılan zulümdür
13:46 Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:58:49. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya kent merkezine dolu yağdı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement