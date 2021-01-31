Antalya Kepez'de 411 esnaf, 6 aylık kiradan muaf tutuldu - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce 3 aylık kira bedelini almadığı 411 esnafı 3 ay daha kiradan muaf tutma kararı aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Kovid-19 nedeniyle dünyada herkesin zor bir süreç yaşadığını belirten Tütüncü, belediye olarak esnafa destek olmak amacıyla belediyenin ticari işletmelerindeki kiracısı olan esnafa 6 ay kira muafiyeti uyguladıklarını bildirdi.

Esnafa bir nebzede olsa katkıda bulunduklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla belediyemizin ticari tesislerini işleten esnafımızdan geçen mart, nisan ve mayısta kira bedeli almamıştık. Aralıkta salgın ile ilgili kısıtlamaların yeniden başlamasıyla kiracımız esnafa ikinci kez yardım eli uzattık. İşlerine ara veren kiracılarımızdan 3 ay boyunca kira bedeli almıyoruz. 411 esnafımıza uyguladığımız 6 ay kira muafiyeti, belediyemize maliyeti 20 milyon liranın üzerindedir."

Tütüncü, kira muafiyetinin geçen yıl aralık ile bu yıl ocak ve şubatı kapsadığını belirtti.

Diğer belediyelere "örnek olsun" temennisi

AESOB Başkanı Dere de Kepez Belediyesince alınan kararı takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Kepez Belediyesi'nin salgın sürecinde esnafa son derece yardımcı olduğunu ifade eden Dere, düzenli olarak iş yerlerinin dezenfekte edildiğini, esnafa da maske, siperlik, dezenfekte ve sağlık setleri hediye edildiğini kaydetti.

Dere, bu uygulamanın tüm belediyelere örnek olması temennisinde bulundu.