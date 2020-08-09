ANTALYA Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor - Son Dakika

ANTALYA Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor

Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyorANTALYA'ya 45 kilometre uzaklıktaki Kesme Boğazı mevkisindeki doğal havuzlar, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor.

Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor

ANTALYA'ya 45 kilometre uzaklıktaki Kesme Boğazı mevkisindeki doğal havuzlar, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor. Dağlardaki tatlı su kaynaklarının oluşturduğu doğal havuzlarda yüzen turistler, bol bol fotoğraf çekerek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'e 10 kilometre uzaklıktaki Aslanbucak Mahallesi üzerinden gidilen Kesme Boğazı mevki, off-road ve cip safari turlarına çıkan turistleri ağırlıyor. Her yaştan tatilcinin akın akın geldiği turistik bölgede irili ufaklı doğal havuzlar bulunuyor. Buz gibi suyun aktığı su yolları üzerinde oluşan küçük havuzlar tatilcilerin serinlemesine yardımcı oluyor. Dağlarda bulunan kaynaklardan gelen su, boğaz boyunca ilerliyor. Antalya ovasına ulaşmak için bulunan 2 noktadan birisi olan Kesme Boğazı, bitki örtüsü ve yabani yaşamıyla da dikkati çekiyor. Antik dönemde Likya bölgesinin 2 önemli kenti olan Pisidya ve Attaeia'yı (Antalya) bağlayan kavşak noktası olarak bilinen Beydağları- Olimpos Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Kesme Boğazı gün içinde yüzlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte hareketliliğin arttığı Kesme Boğazı'na gelenlerden kimi doğal havuzda yüzüyor kimi de manzaranın tadını çıkartıyor. Turistler akıntıyla oluşan minik şelalelerin altına girip serinlemeyi de ihmal etmiyor.

'BUZ GİBİ SUYU BENİ RAHATLATIYOR'

Tatil için arkadaşıyla Kemer'e gelen Ukrayna vatandaşı ve bir yıldır İstanbul'da yaşayan Helena Korenchuk (31), "Çok beğendiğim bir yer burası. Buraya iki yıl önce de gelmiştim. Bu yıl da Kemer'e geldiğimde burayı ziyaret etmek istedim. Çünkü burası beni rahatlatıyor. Tertemiz bir yer. Burada vücudunuz rahatlıyor ve ferahlıyor. Buraya bugün geldiğim için çok mutluyum. Tekrar buralara gelirsem gelecek yıl kesinlikle buraya tekrar uğrayacağım" dedi.

UKRAYNALI TURİST MANZARAYA HAYRAN KALDI

İlk defa Türkiye'ye tatil için Ukrayna'nın Harkov şehrinden gelen Stanislav Osichnuk, "Çok güzel bir yer burası. Doğal peyzajı da çok güzel. Uzun dağlar ve tertemiz suyu var. Buraya turla geldik. Su gerçekten çok soğuk ama 5-10 dakika içerisinde normalleşiyor" diye konuştu.

KESME BOĞAZI KAYNAK SUYUYLA BESLENİYOR

Kesme Boğazı'nda restoran işletmecisi Cemal Ölmez (42) de dağdan gelen doğal kaynak suyunun beslediği küçük gölet ve şelalelerin turistleri cezbettiğini belirtti. Gelen turistlerin küçük havuz ve şelaleler altında oturduğunu, suya girip serinlediğini anlatan Ölmez, "Geçen yıllarda aşağı yukarı günlük bin kişiye yakın turist ağırlıyorduk. Cip safarileri son mola olarak buraya geliyor ve misafirleri burada havuzlarda yüzüyor. Bunun dışında da dağcılar, yürüyüş yapanlar geliyor. Bununla birlikte motosiklet yarışlarının da yapıldığı bir nokta burası. Güzel ve nezih bir ortam. Bu yıl malum pandemi dolayısıyla işletmemiz de tüm Türkiye geneli gibi ve dünya da malum bu krizden etkilendi. Sezonun tekrar açılmasıyla bir hafta 10 gündür hareketlilik başladı. Aşağı yukarı şu anda 200-250 kişi giriş yapıyor buraya. Ağustosun 10'undan itibaren Rusya ve Avrupa ülkelerindeki uçuşların açılmasıyla da yine tesisimizde turistlerimizi ağırlayacağız. Bu cennet gibi yerde soğuk, temiz suya insanlar girecek, bu güzelliği tadacak, yaşayacaklar. Biz de hepsini bekliyoruz." dedi.

ANTALYA Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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