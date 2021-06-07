KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman potansiyeli var - Son Dakika

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Almanya'nın, vaka sayılarında düşüşün sağlanmasıyla Türkiye'yi 'yüksek riskli bölge'den 'riskli bölge' grubuna dahil etmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi. Yorulmaz, " Antalya'nın çok ciddi bir Alman potansiyeli var" dedi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), sağlık, dışişleri ve içişleri bakanlıkları ile hazırlanan 'riskli bölgeler' listesindeki güncellemeyle 6 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye, 'yüksek riskli bölge'den 'riskli bölge' grubuna dahil edildi. Bu karar, Türk turizminin en önemli pazarlarından biri olan Almanya'dan beklentiyi yükseltti. KETAV Başkanı Yorulmaz, "Almanya, özellikle Antalya'nın ana pazarlarından biri, Rusya ile beraber. Dolayısıyla Almanya'nın başlıyor olması çok sevindirici. Bu bağlamda çok ciddi bir Alman potansiyeli var Antalya'nın. Rusların da açılmasıyla taşlar yerine oturacaktır, diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz turizmciler olarak bunu çok sevinçle karşılıyoruz" dedi.