Antalya Kirayı Almaya Gitti, Yatak Odasında İç Çamaşırıyla Uyandı

Antalya'da ev sahibi C.Ç. (60), kira almak için gittiği evde kiracısı D.S. ve yanındaki kadınla alkol aldıktan bir süre sonra yatak odasında iç çamaşırıyla uyandı.

Antalya'da ev sahibi C.Ç. (60), kira almak için gittiği evde kiracısı D.S. ve yanındaki kadınla alkol aldıktan bir süre sonra yatak odasında iç çamaşırıyla uyandı. Odadaki 2 erkek tarafından dövülüp görüntülenen C.Ç., şantaj yoluyla 150 bin lira parası ile otomobilinin alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, D.S. adlı kadını gözaltına aldı.



Olay, 7 Ocak günü Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giden C.Ç., ekim ayına ait kirayı almak için kiracısı D.S.'nin oturduğu daireye gittiğini, içeri davet edilmesi üzerine kiracısı ve 'Gamze' adlı kadınla birlikte alkol aldıklarını söyledi. Bir süre sonra kendinden geçtiğini ve evin yatak odasında iç çamaşırlarıyla uyandığını aktaran C.Ç., ardından odadaki 2 kişi tarafından dövülüp görüntülerinin çekildiğini söyledi. C.Ç., şantaj yoluyla 150 bin lira parası ile otomobilinin elinden alındığını belirterek şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine harekete geçen polis, D.S.'yi gözaltına aldı. Polis, kimliklerini belirlediği diğer şüpheliler Ö.S.Ş., B.H.Ç. ve 'Gamze' adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı.



Gözaltına alınan D.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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