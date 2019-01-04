Antalya Kırgız Sevgilisinin Yanına Gidemeyince Üst Geçitte Korku Saçtı

Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtıKırgızistan'daki sevgilisinin yanına gidemediği için bunalıma giren Halil T. (24), üstgeçitte kurusıkı tabancayla ateş etti.

Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı



Kırgızistan'daki sevgilisinin yanına gidemediği için bunalıma giren Halil T. (24), üstgeçitte kurusıkı tabancayla ateş etti. Polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan T., Ben yalnızca sevdiğimi istiyorum. Beni onun yanına götürün dedi.



Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. Kurusıkı tabancayla bulvar üzerindeki üstgeçide çıkan Halil T., çevreye ateş etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen polis çevre güvenliği alırken, Özel hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için hazırlık yaptı. Halil T., uzun namlulu silahlarla üst geçide çıkan ekipleri yanına yaklaştırmadı. Tek arzusunun Kırgısistan'da bulunan sevgilisine kavuşmak olduğu söyleyen Halil T., yalnızca emniyet müdürü ile konuşacağını söyledi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi ile Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı Caner Çiçek, tabancasını atarsa yardımcı olabileceklerini söyledi. T., bununa üzerine tabancasını yola fırlatarak teslim oldu. Tek isteğinin sevgilisine kavuşmak olduğunu söyleyen Halil T., Sevgilimi yanımda istiyorum. Beni onun yanına götürün, ya da onu buraya getirin. Başka bir şey istemiyorum. Kimsenin namusuna bakmadık. Bir şey etmedik. Hiçbir şey yapmıyorum. Sevgilim Kırgızistan'da. Beni onun yanına gönderin. Bir tek onu istiyorum diye konuştu.



Gözaltına alınan Halil T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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