Son Dakika Haberleri: ANTALYA Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırı

ANTALYA Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırı

6 saat önce

Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırıANTALYA'nın Alanya ilçesinde servis sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklediği sırada, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde servis sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklediği sırada, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıda, servisteki 20 otel çalışanı şans eseri yaralanmadan kurtuldu.
Olay, saat 14.00 sırasında Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin 20 çalışanını taşıyan Abdullah G., kullandığı 07 C 32329 plakalı minibüsle Merkez Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta durdu. Abdullah G, kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu servis sürücüsü Abdullah G., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah G., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Abdullah G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Saldırıda, minibüsteki 20 otel çalışanı yara almadan kurtuldu. Polis, olaydan sonra plakası alınamayan otomobille kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
ANTALYA Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:17 Kaynak: DHA
Alanya, Güncel
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