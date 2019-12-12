Antalya 'kırmızı kod' verilen antalya'da korkulan olmadı - Son Dakika

'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için önceki gün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından başlayan yağışta metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Gece boyunca devam eden yağışta korkulan olmazken, yıldırım düşen evde bir kişi yaralandı, bir ağaç devrildi, birkaç araç kısa süreli mahsur kaldı. Kriz masasından sorumlu Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu yıl hayata geçirdiği renk kodlu uyarı sisteminde, kuvvetli meteorolojik bildirimler için kullandığı kırmızı kodlu uyarı sonrası Antalya'da olumsuzluk yaşanmadı. Son 24 saatte metrekareye 100 ile 150 kilogram yağış düşen Antalya'da yağış 24 saate yayılınca ciddi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı. Önceki gün meteorolojinin uyarısından sonra Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz masası 24 saat boyunca gelişmeleri takip etti.

YAĞIŞLAR GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR

Bu sabah durum değerlendirmesi yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını kaydetti. Yağışların devam ettiğini belirten Öztürk, en fazla yağışın ise Serik ilçesine düştüğünü aktardı. Öztürk, Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek dedi.

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da kendilerini zorlayan bir durum olmadığını aktardı. Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde birkaç araçta vatandaşın mahsur kaldığına yönelik ihbar aldıklarını belirten Kısa, sıkıntı olmadan sorunu aştıklarını kaydetti.

Kepez'de Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve yıldırım düştüğünü açıklayan Kısa, bir kişinin yaralandığını, evde de hasar oluştuğunu açıkladı. Kısa teyakkuz halinde olmaya devam ettiklerini söyledi. Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız dedi.

YILDIRIM DÜŞEN GECEKONDU TAHLİYE EDİLDİ

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta oturdukları gecekonduya dün gece yıldırım düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif (29) tedavinin ardından taburcu edildi. Abdullatif ailesinin oturduğu ev hasar gördüğü için tahliye edildi. 4 kişilik aile diğer yakınlarının yanına taşındı.

Abdulileh Hac Abdullatif'in yakını Şakir Hac Abdullatif, Çatıya internet için yerleştirilen bakır direk nedeniyle yıldırım düştü. Akrabalarım burada yaşıyor. Sadece eniştem Abdulileh Hac Abdullatif hafif şekilde yaralandı. Evi boşalttık dedi.

Suriyeli ailenin yaşadığı gecekonduya bitişikteki evde yaşayan Mehmet ve oğlu İbrahim Çaşka da meydana gelen olaydan dolayı geceyi tedirginlikle geçirdiklerini söyledi. Mehmet Caşka televizyon izlerken bir anda yıldırımın düştüğünü belirterek, Bir anda televizyon kapandı büyük bir gürültüyle. Evimizin tüm camları patladı. Korkuyla dışarı çıktık. Suriyeli aileyi gördük yardım istedik. Ambulans gelip tedavi etti diye konuştu.

KOD RENGİ TURUNCUYA DÖNDÜ

Kriz masasından sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında Antalya genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, sadece Suriyeli bir ailenin evine yıldırım düştüğünü, küçük bir yaralanma vakası yaşandığını belirterek, Hastanede ayakta tedavisi yapıldı ve herhangi bir problem yok dedi.

İki gündür devam eden yağışlarda küçük çaplı ağaç devrilmesi, su birikintileri gibi her yağmurda yaşanabilecek küçük çaplı olaylar yaşandığı da belirten Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre il genelinde 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında beklenen 200- 250 kilogramlık yağışların gerçekleşmediği açıklandı.

Ölçümlere göre Serik'te metrekareye 150 kg, diğer ilçelerde de 80- 100- 130 kg gibi yağışlar gerçekleştiğini kaydeden Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sabah saat 10.00'da uyarı seviyesini kırmızıdan turuncuya düşürmesi üzerine, kriz masasının da sonlandırıldığını açıkladı.

Çiçekli, Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı. Vatandaşlarımız günlük rutinlerine devam edebilir. Kriz masası sürecini sona erdirdik ama belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da gerekli tedbirleri yine devam ediyor dedi.