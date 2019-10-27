ANTALYA Kırmızı nar üreticiyi memnun etti

Türkiye'nin kırmızı nar cenneti Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çığlık mevkiinde hasat başladı. 1,8 ile 2 TL arasında satışı yapılan kırmızı nar, renk ve boylarına göre ayrılarak ihraç ediliyor. Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderilen kırmızı narın üreticisi, fiyatlardan ve ürün kalitesinden memnun.

Antalya'nın kırmızı nar cenneti Döşemealtı ilçesi Çığlık Mevkii'ndeki nar bahçelerinde hasat başladı. 10 Ekim günü işçiler, bahçelere girerek nar hasatının startını verdi. Sandık sandık toplanarak iç ve dış pazara dağıtılmak için hazırlanan kırmızı nar için görsellik ve renk önemli bir unsur.

HASAT YAĞMUR YAĞMADAN YAPILMALI

Toplanan narlar ilk önce traktör kasalarına, oradan da soğuk hava depolarına gitmek için tır dorselerine aktarılıyor. Yüzlerce nar işçisinin çalıştığı bahçelerdeki ürünün hızlı toplanması ise oldukça önemli. 15-20 gün içinde narların toplanması gerektiğine dikkat çeken kırmızı nar üreticisi Mehmet Cingiz, yağmur yağması durumunda narların çatlayarak özelliğini yitirdiğini belirtti. Çatlayan bir narın ise 'sıkmalık' olarak değerlendirildiğini anlatan Cingiz, bu ürünün fiyatının ise 60-70 kuruşa kadar düştüğünü söyledi.

Kırmızı nar üretiminin Antalya'da sadece Çığlık'ta ve Finike'nin Yalnız Mahallesi'nde yapıldığını anlatan Cingiz, Kırmızı narın kırmızılığını aldığı iki nokta var. Çığlık ve Finike'nin Yalnız Mahallesi. Bu nedenle buraların narı diğer bölgelere göre farklıdır. Gerek lezzeti, gerek büyüklüğü, gerekse olgunlaştığındaki görünümü cezbedicidir dedi.

'ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Kırmızı narın görünümüyle albenisi olan bir ürün olduğunu aktaran Mehmet Cingiz, şöyle konuştu

Bu yıl üretici kırmızı narda umduğunu buldu. 1,8- 2 TL arasındaki satış fiyatı başta olmak üzere, bahçelerdeki verim ve kalite beklentilerimizi karşıladı. Kırmızı nar üreticisinin yüzü güldü. Fakat maliyet çok yüksek. İlaç ve gübre fiyatlarındaki artış, üzerimizde baskı yaratıyor. Devletimiz nar için de bir şey yapabilir. Karadeniz'de fındığa devlet el attı. Bizim ürünümüzün dayanma gücü çok yok. 14-15 günde kesip depolara göndermemiz lazım. Aksi halde yağmura yakalanan narın fiyatı yarıdan fazla düşüyor. Bu da üreticinin bir yıl boyunca verdiği emeğin çöpe gitmesi demek.

5 dönümlük nar bahçesi sahibi Fatma Özkan da aldığı üründen oldukça memnun olduğunu kaydetti. Bahçesinden 45 ile 50 ton arası nar çıktığını anlatan Özkan, Narlarımız çok güzel. Fiyat da iyi, memnunum dedi.

BU YIL 1200 TON ALDI

Rusya'ya ihraç edecekleri kırmızı narı Manisa'nın Alaşehir bölgesindeki soğuk hava depolarına götürmek için hasadı takip eden Golden Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Fatih Taşlı, ürünleri inceledi. Toplanan ürünün tır dorselerine yüklenmesini izleyen Taşlı, Geçen yıl 800 ton nar aldık. Bu yıl ise bu rakamı 1200 tona çıkardık. Rusya'ya ihracatın iyi olmasını bekliyoruz. Gerek siyasi gerekse birebir ilişkilerimiz bu yıl nar ihracatımızın artacağının habercisi dedi.

BOY BOY AYRILIP İHRAÇ EDİLMEYİ BEKLEYECEK

Aldıkları ürünün Alaşehir'e nakliyesinin ardından 6, 7, 9 ve 12'lik paketler halinde boy boy ayrılıp depoya kaldırılacağını kaydeden Taşlı, Biz şirket olarak Rusya ile çalışıyoruz. Irak ve Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. Bir önceki yıla göre alımımızı artırmamızın başlıca nedeni Rusya pazarında artış olacağını düşünmemiz. Soğuk hava depolarımızda muhafaza edeceğimiz narlarımız, talepler doğrultusunda ihraç edilecek diye konuştu.