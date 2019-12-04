Son Dakika Haberleri: Antalya kış güneşinde deniz keyfi
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Antalya kış güneşinde deniz keyfi

6 saat önce

Kış güneşinde deniz keyfiTürkiye'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

Kış güneşinde deniz keyfi

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

Türkiye'de soğuk havanın etkisi birçok ilde hissedilmeye başladı. Marmara ve İç Anadolu'da birçok kente bugün yılın ilk karı yağdı. Antalya'da ise güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya kış güneşinde deniz keyfi

Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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