ANTALYA Kısıtlamaya rağmen, parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen, parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

Antalya'da, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına rağmen oturmaya devam eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görev yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı. Ceza işleminin uygulanmasının ardından 3 kişi evlerinin yolunu tuttu.