ANTALYA KISITLAMAYI İHLAL EDİP, MERADA DRİFT YAPTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA YAKALANDILAR - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip merada araçlarıyla drift yaparak, sosyal medyada paylaşan 3 kişiyi jandarma yakaladı. Toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanan 3 kişi hakkında meraya zarar vermekten de işlem başlatıldı.

Olay, dün Gazipaşa'ya yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Çamlıca Mahallesi'ne bağlı Günnercik Yaylası'nda meydana geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, yaylaya gezmeye giden ve merada araçlarıyla drift yapıp sosyal medyada paylaşanların yakalanması için harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda paylaşımı yapan O.G. (21) ile yanında bulunan M.D. (21) ve A.G. (21) yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 TL idari yaptırım uygulanan 3 kişi hakkında ayrıca mera arazisine araçlarıyla zarar vermekten de işlem başlatıldı.