Son Dakika Haberleri: Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı

Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı

1 saat önce

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 6 günde yaklaşık 271 bin kişi ziyaret etti.

Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı, System.String[]

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 6 günde yaklaşık 271 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 150 yayınevi ve 205 yazar yer aldı.

Fuarın 6'ncı gününde Erol Altun, Hanri Benazus, Vural Savaş, Mavisel Yener ve Fikret Eroğlu gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.

Antalya genelindeki okullardan fuara gelen öğrencilerin de ihtiyacı olan kitapları aldığı belirtildi.

Fuarın 6'ncı gününde ziyaretçi sayısının 271 bin olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Kitap Fuarı 271 bin kişiyi ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]