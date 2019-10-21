Son Dakika Haberleri: Antalya Kitap Fuarı 613 bin kişiyi ağırladı
Son Dakika Güncel Antalya Kitap Fuarı 613 bin kişiyi ağırladı

Antalya Kitap Fuarı 613 bin kişiyi ağırladı

21 dakika önce

Antalya Kitap Fuarı'nı 613 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Antalya Kitap Fuarı 613 bin kişiyi ağırladı, System.String[]

Antalya Kitap Fuarı'nı 613 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cam Piramit'te 11-20 Ekim'de düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuara, yaklaşık 150 yayınevi ve 205 yazar katıldı.

Fuarın son gününde Prof. Dr. Ali Demirsoy, Ergün Poyraz, Enver Aysever ve Dr. Timur Davletov söyleşilerle okurlarıyla buluştu.

Saygı Öztürk, Vural Savaş, Engin Alan ve Mustafa Balbay'ın da katıldığı fuarda Antalya genelindeki okullardan gelen öğrenciler ihtiyacı olan kitapları aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl 286 bin kişinin gezdiği fuarı bu yıl 613 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Rekor bir katılımla fuarı tamamladıklarını kaydeden Böcek, "Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz fuara tüm kitapseverleri bugünden davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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