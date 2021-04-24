ANTALYA KIZ ARKADAŞINI DARBETTİ, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞUNUN YÜZÜNÜ ÇATALLA PARÇALADI - Son Dakika

Antalya'da kız arkadaşını sokakta darbettiği öne sürülen Hakan A., kendisini uyaran ve aralarında kavga çıkan komşusu Nazif A.'nın (31) yüzünü çatalla parçaladı.

*- Kavga esnasında kendisi de başından yaralanan Hakan A. polis merkezine götürülürken, çatalla yüzü parçalanan komşu Nazif A. ve yaralanan kız kardeşi Feyzanur Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan A., sokakta bağırmaya ve kız arkadaşını darp etmeye başladı. Genç kızın darp edildiğini gören komşuları aşağıya inerek kavgaya engel olmaya çalıştı. Komşulardan Nazif A., ikilinin arasına girdiği sırada Hakan A.'nın çatallı saldırısına uğradı. Nazif A.'nın yaralandığını gören ailesi ve yakınları da Hakan A.'yı darp etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çatalla yüzünden yaralanan Nazif A. ile arbede sırasında kollarından yaralanan Nazif A.'nın kız kardeşi Feyzanur Ç.'ye (27) müdahale etti. Nazif A. ve kız kardeşi Feyzanur Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen ve aldığı darbeler sonucunda kafasından yaralanan Hakan A. ise gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pandemi kuralları gereği ekip otosunun arka koltuğuna yalnızca 2 kişi binebileceğini söylemesine rağmen Hakan A., ısrarla kız kardeşi ve darp ettiği öne sürülen kız arkadaşının da araca alınmasını istedi. Ekipler, bu şekilde gidilemeyeceğini söylemesi üzerine Hakan A. ile polisler arasında tartışma yaşandı. Darbedilen kız arkadaş da Hakan A.'nın yanında polis merkezine gitmeyi istese de ekipler Hakan A.'yı ekip otosunun arkasına bindirerek, götürdü. Polis ekipleri kavgada kullanılan ve Nazif A.'nın yüzünün parçalanmasına sebep olan çatala el koydu.

KAVGAYA KARIŞANLARA CEZA

Polis ekiplerinin, kısıtlamayı ihlal edip kavgaya karışan 6 kişiye 3 bin 150 TL, maske takmamaktan 900 TL olmak üzere toplam 24 bin 300 TL para cezası uygulayacağı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Taraflar arasında yaşanan kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 grubun bina girişinde durduğu ve apartmandan bir kişinin 'Utanmadan kadına vuruyorsun' demesinin ardından Hakan A.'nın bu kişiye küfürler etmeye başladığı görüldü. Bu esnada Nazif A. ve Hakan A. arasında sözlü tartışma çıktığı, Hakan A.'nın Nazif A.'nın yakını olduğu değerlendirilen kişinin kafasına tokat attığı, ardından da Nazif A. ile Hakan A. arasında tekme tokat kavga başladığı görüntülerde yer aldı. Beyaz kıyafetli bir kişinin sopayla vurduğu Hakan A.'nın yere düştüğü, çevredekilerin de tekme tokat kendisine vurmaya başladığı, bu sırada Hakan A.'nın kız kardeşi ve babasının da kavgayı ayırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Hakan A. yerden kalktıktan sonra bu sefer Nazif A.'ya yumruk sallarken ikili arasında kavganın devam ettiği görüldü.

'BELİNDEN ÇATALI ÇIKARDI VE VURDU'

Çatalla yüzü parçalanan Nazif A., "Kırmızılı olan şahıs apartmanın önüne geldi. Hakaretler, tehditler savurdu. Ben de o esnada balkondaydım ve olan biteni izliyordum. Daha sonra kadına vurmaya başladı. Ben de aşağı indim ve 'Abi ne oluyor' dedim. O esnada belinden çatalı çıkardı ve bana vurdu. Kız kardeşime de vurarak düşürdü. Ben de müdahale ettim. Ben de onu yaraladım ve dövdüm. Şahıs sarhoş zaten, kendinde değil. Bu tarz insanlar yüzünden biz bu hale düşüyoruz" dedi.