ANTALYA Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş - Son Dakika

ANTALYA Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş

Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüşANTALYA'da, polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar'ın (31), aynı gece ablası Ümran Çınar'ı da alkollü halde otomobiliyle evine gitmek istediği için...

Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş

ANTALYA'da, polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar'ın (31), aynı gece ablası Ümran Çınar'ı da alkollü halde otomobiliyle evine gitmek istediği için dövdüğü ortaya çıktı. Kardeşiyle birlikte tutuklanan Ümran Çınar'ın cinayete karışıp karışmadığı araştırılıyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta geçen pazar günü yaşanan olayda, Gökhan Çınar, saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökhan Çınar ise Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Çınar polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Çınar, ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dedi. Olaydan bir gün önce de Şimşek'e şiddet uyguladığını kabul eden Gökhan Çınar, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TUTUKLANAN ABLASINI DA DÖVMÜŞ

Gökhan Çınar'ın olay gecesi aynı evde olan ablası Ümran Çınar'ı da dövdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ablanın, kardeşi ve öldürülen Hatice Şimşek ile alkol aldığı, ardından da otomobiliyle eve gitmek istediği, bu nedenle çıkan kavgada katil zanlısı Gökhan Çınar tarafından dövüldüğü saptandı. Ertesi gün öğle saatlerinde evden ayrılan ablanın, Hatice Şimşek'in öldüğünün ortaya çıkması üzerine kardeşiyle telefonda konuştuğu tespit edildi. Abla Çınar'ın, cinayete karışıp, karışmadığı araştırılıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş

Hatice Şimşek, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş - Son Dakika
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