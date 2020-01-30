Antalya Klasik Araçlar Kulübü kuruldu - Son Dakika

Antalya'da yeni kurulan Antalya Klasik Araçlar Kulübü (AKAK) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda Osman Kölemen oy birliğiyle başkanlığına seçildi.

Kölemen, yaptığı açıklamada, kulüp ismini belirlerken sadece otomobil kulübü olmaktan ziyade klasik motor, klasik kamyonet ve klasik minibüsleri de kulüp çatısı altında toplamak için araç ifadesini kullandıklarını söyledi.

Kentteki sosyal etkinlik ve projelerinde önemli bir yere sahip olacaklarına inandıklarını belirten Kölemen, "Yılın en büyük etkinliğini Dokuma Park'da düzenleyeceğimiz 'Retro Oto Fest' olacak. Bize şimdiye kadar destek veren grup ve kişilere teşekkür ediyorum." dedi.

Derneğin yönetim kurulu İzzet Berk Demir, Kemal İşler, Emrah Nas, Selçuk Şahin, Ercan Kücü, Mehmet Taş ve Furkan Güneş'den oluştu.