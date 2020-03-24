ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu

6 saat önce

Antalya'da bir dairenin klimasının elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da bir dairenin klimasının elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

*- Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında saat 16.00'da meydana geldi. Kadir İldaş'a ait dairede iddiaya göre klima elektrik aksamında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumana ve paniğe sebep olan yangın için gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla girdikleri balkonda dairedeki dumanı da tahliye etti.

İldaş'ın komşuları ve bazı bina sakinleri yoğun duman nedeniyle apartmanın girişinde bulunan iş merkezine sığındı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor tutarak ayrıldı.

ANTALYA Klima yangını paniğe neden oldu

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

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