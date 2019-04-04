Antalya Kodlama ve İşaret Diliyle Unutkanlığa Savaş Açtılar

Kodlama ve işaret diliyle unutkanlığa savaş açtılar Antalya
'da Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü öğrencileri, işaret dili ve kodlama dersiyle alzheimere savaş açıyor. İşaret dili öğrenen öğrenciler Çanakkale
türküsünü söylerken, kodlama dersiyle de çizgi animasyon yapıyor.
Tazelenme Üniversitesi, ilk kez Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen 'GeroAtlas' çalışması kapsamında 2017 yılında kuruldu. 60 yaş üstü kişilerin girebildiği üniversitede, yaşlıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders programları sunuluyor. Felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji, nöroloji, diyabet gibi dallarda ders verilirken erkekler yemek pişirme ve örgü, kadınlar ise tamir dersleri alıyor. Örgü ve tamir dersini tamamlayamayanlar, bir üst sınıfa geçemiyor.
İŞARET DİLİYLE ALZHEİMERI 5 YIL ÖTELİYORLAR
60 yaş üstü öğrenciler bu yıl 'işaret dili' ve kodlama dersini de almaya başladı. Türk işaret dili öğreticisi Müjgan Küçükoğlu tarafından verilen derse tüm öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği dikkati çekti. Gruplar halinde yaklaşık 100 kişiye verilen eğitimde öğrenciler İstiklal Marşı ve Çanakkale türküsünü işaret diliyle anlatmayı da öğrendi. İşaret dilinin el, kol ve beyin koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olduğunu anlatan Küçükoğlu, Alzheimer riskini 5 yıl ötelediği kanıtlanmıştır. Bu durumu sağlayan iki dillilik olayıdır, yani direkt işaret dili olarak bakmamak lazım dedi.
GELECEĞİN MESLEĞİ KODLAMA
Öğrenciler temel derslerin dışında bu yıl 'kodlama' dersini de almaya başladı. Geleceğin mesleği gözüyle bakılan ve bilgisayarlar üzerinde kod kullanmadan uygulama ve yazılım yapabilme imkanı veren 'kodlama' dersi ile öğrenciler, eğlenceye yönelik çeşitli uygulamalar yaptı. Uzman öğretici Cem Çakırlar tarafından verilen kodlama eğitimi 6 ay sürdü. Bir sahne üzerinde animasyon ve küçük oyunlar yapabildiklerini anlatan Çakırlar, Esas olay burada mantığını kavramaktı. Algoritması üzerine kurduk. Bir kere her türlü kafa yorma işi insanın zihnini dinç tutar. Bu nedenle yapıyoruz diye konuştu.
'İŞE YARAMAZ İNSANLAR OLMADIĞIMIZI ANLADIM'
Kodlama dersi alan Sema Ekiler, 3 yıldır Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirterek, 60 yaşından sonra işe yaramaz insanlar olmadığımızı hissettim. Zeka anlamında da başarılı olabileceğimizi gördük. İki beyin lobunu çalıştırmak ve alzheimeri yenmeyi amaçlıyoruz. Düşünmeyi artırıyoruz dedi. İsmail İkiler ise 3 yıldır burada ders aldığını, emekli olduktan sonra burada vakit geçirdiğini ifade etti. Kodlama ile öğrendiklerini çevresine aktardığını da anlatan İkiler, Torunlarıma, aileme, arkadaşlarıma bu uygulama ile fikirlerimi aktarmayı daha yaratıcı bir yöntemle yapabiliyorum diye konuştu.