Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt Fuarı’na katıldı
1 saat önce
Antalya Kongre Bürosu (ACB), Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX 2019'a katıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18
Kongre Bürosu (ACB), Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX 2019'a katıldı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarda 160 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın stant katılımcısı yer aldı.
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