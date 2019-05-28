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Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt Fuarı’na katıldı

1 saat önce

Antalya Kongre Bürosu (ACB), Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX 2019'a katıldı.

Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt Fuarı’na katıldı, System.String[]
Antalya Kongre Bürosu (ACB), Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX 2019'a katıldı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarda 160 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın stant katılımcısı yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18 
Antalya, Ekonomi
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