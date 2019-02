Antalya Kongre Bürosu, Kongre Turizmini Canlandıracak

Antalya Kongre Bürosu, şubat ayında kongre turizmini canlandıracak iki organizasyona imza atacak. Kongre Bürosu, 17-19 Şubat tarihleri arasında Belek'te ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı'nı düzenleyecek ve 20-22 Şubat tarihleri arasında Türkiye'nin tek kongre, toplantı ve etkinlik fuarı olan Ace of M.I.C.E.'ta Antalya standı altında oteller, havaalanı ve hava yolu şirketlerini tek çatı altında toplayacak. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği'nin her yıl bölgesel alanda düzenlediği ICCA Mediterranean Chapter 2019 (Akdeniz Bölge Toplantısı), bu yıl Antalya kongre Bürosu'nun ev sahipliğinde Belek Cornelia Diamond Otel'de gerçekleşecek. Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Türkiye'den üyeler bu toplantı ile bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi yanında, sektör bileşenlerinin yeni gelişmelerden ve trendlerden bilgi sahibi olması için konuk konuşmacı sunumlarını dinleyecek.



Türkiye'den Merkezi Amerika'da olan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) geçmiş dönem başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben, birlikleri hakkında bilgi ve kongrelerde şehir ve yer seçiminde nelere dikkat ettikleri yönünde bilgi verecek.



Ayrıca MENA Bölgesi Ortadoğu Alışveriş Merkezleri Birliği (MECSC) CEO'su David Macadam ve Merkezi Amerika Tucson'da olan "Dijital Pazarlama Organizasyonu" Dijital Stratejisti Aaron Nissen, değişen yeni koşullarda dijital pazarlamanın kongre turizmi üzerindeki etki ve avantajları konusunda ayrı oturumlarda toplantı katılımcılarına yeni ufuklar açacak.



Ace of M.I.C.E.'ta Perge temalı Antalya standı



ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı'nın ardından Antalya Kongre Bürosu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, Türkiye'nin tek, Avrupa'nın üçüncü büyük kongre, toplantı ve etkinlik fuarı Ace of M.I.C.E.'ta ilk kez Antalya standı altında oteller, havaalanı ve hava yolu şirketleri, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni tek çatı altında toplayacak. Antalya 2018 yılı teması Perge Antik Kenti temasıyla oluşturulan Antalya standında, kentin tarihi zenginliğine de dikkat çekilecek. - ANTALYA

