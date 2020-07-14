ANTALYA Konut satışında rekor artış - Son Dakika

Konut satışında rekor artış

TÜRKİYE genelinde haziran ayındaki konut satışları yüzde 209 artışla rekor kırarken, Antalya'da ise haziran ayında yüzde 55'lik artış yaşandı. Antalya toplam konut satışı sayısıyla Türkiye 4'üncüsü oldu. Konut satışlarında faizlerin düşmesi büyük etki gösterdi. Yabancılara satışlarda ise ciddi talep olmasına rağmen pandemi engel oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı haziran ayı ve ocak- haziran arasındaki konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Antalya ise hem haziran ayı hem de ilk altı aylık dönemdeki toplam satışlarda İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı.

ANTALYA'DA YÜZDE 55'LİK ARTIŞ

Antalya'da geçen yıl haziran ayında 3 bin 390 olan konut satışı, yüzde 55'lik artışla haziran ayında 7 bin 555'e yükseldi. Haziran ayındaki satışların 3 bin 415'i ipotekli, 4 bin 140'ı normal satışlardan oluştu. Antalya'daki konut satışlarının 2 bin 137'si ilk satış, 5 bin 418'i ikinci el satışlar. Ocak- haziran dönemindeki altı aylık süreçte geçen sene 26 bin 294 olan konut satışı, bu yıl yüzde 12'lik artışla 29 bin 358'e yükseldi. Bu dönemdeki satışların 10 bin 478'i ipotekli, 18 bin 880'i normal satışlardan oluştu. 7 bin 830'u ilk satış, 21 bin 528'i ikinci el satışlar oluşturdu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Yabancılara konut satışı özellikle mart ayından itibaren tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ve ülkeler arasındaki uçuşların durdurulması nedeniyle düşüş yaşadı. Türkiye genelinde geçen yıl haziran ayında 2 bin 689 olan yabancılara konut satışı bu yıl 1664'de kaldı. Ocak- haziran altı aylık süreçte 19 bin 952 satış yapılırken bu sene aynı dönemde, 14 bin 262'de kaldı.

Yabancılara konut satışı yapılan iller sıralamasında İstanbul hem haziran ayı hem de altı aylık toplamda ilk sırada. Geçen yıl Haziran'da 1009 iken, bu yıl 730'a düştü. İkinci sıradaki Antalya'da yabancılara geçen haziran ayında 668 iken, bu yıl 277'ye düştü.

Yabancılara konut satışında en çok satış yapılan diğer illerin Haziran ayı sayıları şöyle:

"Ankara 180, İzmir 65, Mersin 57, Samsun 54, Yalova 44, Bursa 34, Muğla ve Sakarya 29'ar. Ocak-Haziran döneminde Ankara 964, Bursa 449, Yalova 432, Mersin 379, İzmir 342, Samsun 325, Sakarya 282 ve Muğla 240."

ALIM GÜCÜ DÜŞÜK İNSANLARIN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, konut satışlarındaki rekor artışların beklenilen bir artış olduğunu söyledi. Sert, 'Haziran ayında bir rekor kırılacağını söylemiştik ki, tahminlerimiz doğru çıktı ve haziran satışlarında rekor kırdık. Bu artışların yegane sebebi devletimizin sıfır ve ikinci el konutlar için hazırlayıp bizlere sunduğu kredi oranlarıdır. Alım gücü düşük olan insanların hayallerini gerçekleştirmesi için bir fırsat sunuldu. Bundan dolayı ciddi bir taleple karşılaştık ve ciddi satışlar yapıldı" dedi.

SINIRLARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Yabancılara satışın düşmesindeki sebep olarak ise Covid-19'u gösteren Atılgan Sert, 'Pandemi süreci hala devam ediyor ama buna rağmen yine de satışlar oldu ve azımsanacak değil. Ne olursa olsun Türkiye'deki yabancılar hala almaya devam ediyor. İran, Irak ve şimdi de Çin'den ciddi derecede konut alımına başlandı Türkiye'de. Önümüzdeki günlerde satışlar kesinlikle artar ve hatta geçer diye düşünüyoruz. Henüz uçuşlar tam manasıyla açılmadı. Bütün ülkelere sınırlarımızı açtığımızda tekrardan yabancılara satışta patlama bekliyoruz" diye konuştu.

SIFIR KONUT STOKLARI TÜKENİYOR

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, kamu bankalarının konut satışlarıyla ilgili ciddi bir faiz indirime gitmesiyle konut satışlarında sektörün bir patlama yaşadığını söyledi. Şu an itibarıyla da satışların devam ettiğini belirten Özgün, 'Piyasa hareketlendi. Özellikle sıfır konut satışlarına verilen faiz oranı daha uygun olduğu için insanların yeni konut alımı talebi arttı. Müteahhit ve inşaat firmalarının elindeki konut stokları tükenmeye başladı. Hatta yeni proje planlamaları ve fikirleri de oluşmaya başladı" dedi.

YABANCIYA SATIŞTA COVİD ETKİSİ

Yabancıya satışların ise Covid-19 nedeniyle düştüğünü belirten Özgün, 'Tüm dünyada Covid-19 ve buna bağlı uluslararası ticaret ve uçuşların durmasından Türkiye'de olumsuz etkilendi. Ama an itibariyle uçuşlar başladı. Yurtdışından seyahatlerde hem Türk vatandaşları hem de yabancı yatırımcılar gelmeye başladı. Bugünden itibaren yabancılara satış oranlarının da yavaş yavaş artacağı ve eski oranlarını yakalayacağı, hatta eski oranları geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye pandemide zorlu bir sınavı başardı ve diğer ülkelerden farklı bu savaştan daha güçlenerek çıktı" diye konuştu.

ISPARTA VE BURDUR'DA ARTTI

Burdur'da geçen yıl haziran ayında 160 olan konut satışı, haziran ayında 570'e yükseldi. Haziran ayındaki satışların 269'u ipotekli, 301 normal satışlardan oluştu. 223'ü ilk satış, 347'si ikinci el satışlar. Ocak- haziran dönemindeki altı aylık süreçte geçen sene 1187 olan konut satışı, bu yıl 1638'e yükseldi.

Isparta'da geçen yıl haziran ayında 313 olan konut satışı, bu haziranda 903'e yükseldi. Haziran ayındaki satışların 402'si ipotekli, 501'i normal satışlardan oluştu. 255'i ilk satış, 648'i ikinci el satışlar. Ocak- haziran dönemindeki altı aylık süreçte geçen sene 2 bin 126 olan konut satışı, bu yıl 2 bin 774'e yükseldi.