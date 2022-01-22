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Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

22.01.2022 10:20
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren tırların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren tırların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Akseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. Alacabel mevkisinde yoğun kar ve tipi trafiği olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren tırların geçişine izin verilmedi. Trafiğe çıkamayan tırlar, yol kenarında ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan ilçenin bazı bölgelerinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sarıhacılar Mahallesi'ndeki bir yol, şiddetli yağış sonrası su ile kaplandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Görevliler tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı. Suların çekilmesinin ardından araçların geçişine izin verildi.

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Antalya, Konya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı - Son Dakika
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