Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

11.03.2022 10:02

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya- Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisini arttırması üzerine Akseki Bölge Trafik ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Çok sayıda kişi, dinlenme tesislerinde yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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