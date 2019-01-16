Antalya-Konya Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Antalya- Konya
kara yolu ulaşıma kapandı.
Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü, bu nedenle bölge trafik ile jandarma ekiplerinin araç geçişine izin vermediği bildirildi. Kar
kalınlığının bir metreyi aştığı yolda mahsur kalan vatandaşlara da ekipler tarafından yardım edildiği kaydedildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolunun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi.
Karayolları ekiplerinin tuzlama ve açma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Nasır, yoldaki vatandaşların mağdur edilmediğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:37 Kaynak: AA
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