Antalya-Konya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yaparak geçirmek isteyenler, Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda polis ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı.
Yoğunluğun gözlendiği bir başka nokta olan Manavgat- Seydişehir kara yolunda önlem alan ekipler, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve araçlardaki herkese yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkarmamaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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