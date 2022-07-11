Antalya-Konya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu

11.07.2022 17:37
Antalya-Konya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunun Manavgat-Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya- Konya kara yolunun Manavgat- Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilini Antalya'da geçiren bazı tatilciler, dönüşe başladı. Antalya-Konya kara yolunun dönüş güzergahında trafik hareketliliği arttı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisindeki çift şeritli yolda araç kuyrukları oluştu.

Sürücülerden Doğan Doğanay, Alanya'daki tatillerinin ardından dönüşe geçtiklerini belirterek yollarda zaman zaman uzun kuyruklarla karşılaştıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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