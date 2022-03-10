Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması

10.03.2022 09:40
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürdürülüyor, yolda kalan sürücülere destek olunuyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya- Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürdürülüyor, yolda kalan sürücülere destek olunuyor.

Akseki- Seydişehir ve Akseki-Beyşehir yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşan bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisi ile Akseki-Beyşehir yolunda mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Ekipler, bazı araçların otomobillerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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