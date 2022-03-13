Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

13.03.2022 18:46
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolunda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya- Konya kara yolunda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkisi bugün azaldı.

Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, Karayolları ekipleri trafik akışının aksamaması için çok sayıda iş makinesiyle yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere zincir takmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

YORUMLAR
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Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

Akdeniz Bölgesi, Antalya, Akseki, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika


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