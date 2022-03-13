Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya- Konya kara yolunda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkisi bugün azaldı.

Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, Karayolları ekipleri trafik akışının aksamaması için çok sayıda iş makinesiyle yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere zincir takmaları tavsiyesinde bulunuyor.