Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

08.05.2022 19:04

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini uzatanların dönüşü nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun Manavgat- Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu gözlendi.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisi arasındaki yolun çift şeritli olduğu bölümde trafik yoğunluğu daha da artıyor. Özellikle bu bölümde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Jandarma ve trafik ekipleri, karadan ve havadan denetim yaparak sürücüleri uyarıyor.

Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

YORUMLAR
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Kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi Kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu - Son Dakika


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