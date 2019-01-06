Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

45 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar kalınlığı da 1 metreye ulaştı.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Akseki, Kar, Konya, Antalya, Güncel
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